Migrantes impulsaron el crecimiento poblacional en EE.UU.

Washington.- La Oficina del Censo de Estados Unidos, indicó que los migrantes impulsaron el crecimiento poblacional en el país en este 2024.

A través de un comunicado, detallaron que la población de EE.UU. creció a su ritmo más acelerado en más de dos décadas durante el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2024.

Detallaron que los inmigrantes representaron el 84% del crecimiento demográfico de Estados Unidos en el último año. Al mismo tiempo, indicaron que este fenómeno fue impulsado por un aumento tanto en las llegadas legales como en las irregulares, una caída en la tasa de natalidad y un índice de mortalidad elevado por el envejecimiento de la población.

We've been conducting research to make our methodology for estimating net international migration more responsive to short-term fluctuations. 📊📈

Read about our methodology updates to improve the latest #PopulationEstimates in our new #blog: https://t.co/9Mtba2mfeT pic.twitter.com/6htgKhAGvC

— U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) December 19, 2024