Charlotte, NC.- El 1 de diciembre entró en vigor un importante cambio en la ley de menores de Carolina del Norte, la enmienda Raise the Age. La modificación de la ley permite a las autoridades acusar automáticamente como adultos a jóvenes de 16 y 17 años de edad que cometan determinados delitos graves.

A major change to North Carolina juvenile law became effective on Dec 1. with the Raise the Age amendment. The changed law allows law enforcement to charge 16 and 17-year-olds who commit certain felonies (automatically) as adults.

— CMPD News (@CMPD) December 16, 2024