California.- La cantante estadounidense Taylor Swift es la artista con más premios Billboard en la historia.

A través de un comunicado indicaron que la estadounidense recibió el galardón número 49 de su carrera, convirtiéndose en la cantante con más reconocimientos de la revista especializada.

.@taylorswift13 will be remembered 💜 She breaks the record for the artist with the most total @BBMAs of all time!

Catch up on all things #BBMAs at https://t.co/rXsJSB6Zu8 https://t.co/QwkykEi1oa

— billboard (@billboard) December 13, 2024