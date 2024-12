Charlotte, NC.- Doce pisos por encima de las calles de Charlotte, un Grinch se asomó por la ventana del Hospital Infantil Levine, saludando con su mano verde y peluda al niño que estaba dentro, que tenía los ojos muy abiertos. Unos momentos después, el propio Papá Noel se unió a la escena, y su risa alegre resonó mientras descendía por una cuerda de rapel. No es una visita navideña típica, pero para los valientes hombres y mujeres del Charlotte Fire, se ha convertido en una conmovedora tradición.

Por tercer año consecutivo, los bomberos de Charlotte transformaron el exterior del Hospital de Niños Levine en un escenario de alegría navideña, haciendo rapel por la fachada de vidrio con disfraces festivos. Los niños, las familias y el personal se reunieron en las ventanas, sonriendo, saludando y capturando los momentos mágicos con sus teléfonos. Para muchos, fue un descanso muy necesario de los desafíos de la vida en el hospital.

“Se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año”, dijo el capitán Jason Hardin, quien ha encabezado la iniciativa desde su inicio. “Algunos de nosotros en el parque de bomberos comenzamos a hablar sobre ello después de escuchar sobre eventos similares de colegas en otras ciudades. Nos comunicamos con Atrium Health y les encantó la idea. El resto es historia”.

Watch as Charlotte Firefighters take holiday cheer to new heights—literally!

Dressed as Santa, elves, and the Grinch, our firefighters rappelled down the 12-story facade of Levine Children’s Hospital, bringing smiles and joy to young patients and their families.

Now in its… pic.twitter.com/cyBwjWYjFe

— Charlotte Fire Dept. (@charlottefire) December 12, 2024