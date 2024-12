El dominicano Juan Soto firmó contrato millonario con los Mets de New York

New York.- El dominicano Juan Soto oficializó su contrato millonario récord con los Mets de New York.

En un evento realizado en las instalaciones del reconocido equipo firmó el contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años.

“Me mostraron mucho cariño… Dijeron cómo van a hacer que me sienta cómodo”, enfatizó el dominicano. Al mismo tiempo, destacó que “esa es una de las cosas que estaba buscando”.

Asimismo, destacó que “los Mets siempre hablan de familia. Siempre hablan de mantenerse unidos. Ésa es una de las cosas que me abrieron los ojos”.

De la misma manera, Soto fue presentado en el Citi Field un día después de que se formalizó su convenio.

