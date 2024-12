Alcalde de New York cooperará para deportar a migrantes ilegales

New York.- El alcalde de New York, Eric Adams, afirmó estar de acuerdo con “perseguir a migrantes que están cometiendo crímenes”, además cooperará con el fin de deportarlos.

Estas declaraciones las ofreció luego de la reunión con Tom Homan, quien es designado zar de la frontera por el presidente electo Donald Trump.

En este sentido Adams destacó que “no vamos a ser un refugio para los que cometan crímenes contra migrantes inocentes, migrantes y neoyorquinos. Esa fue mi conversación con el zar de la frontera, para averiguar cómo perseguir a aquellos individuos que están cometiendo delitos repetidamente en nuestra ciudad”.

He and I, along with the Biden Administration’s Homeland Security official Kenneth Genalo, discussed the issues in our immigration system, including how there are 500,000 migrant youth in the country whose location is currently unknown.

We must find and protect these youth, and…

