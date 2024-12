Extienden la validez de los permisos de trabajos para migrantes

Washington.- La administración de Joe Biden extendió la validez de los permisos de trabajo para algunos inmigrantes.

A través de un comunicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indicó que la medida entrará en vigor en el 2025. Al mismo tiempo, destacan que beneficiará, entre otros, a solicitantes de TPS, asilados, refugiados y quienes estén en proceso de solicitud de residencia.

DHS announced a final rule to amend existing @DHSgov regulations to provide that the automatic extension period applicable to expiring Employment Authorization Documents for certain renewal applicants who have filed Form I-765 will increase from up to 180 days to up to 540 days⬇️

— USCIS (@USCIS) December 10, 2024