Revelan la cifra de los migrantes que ingresaron a EE.UU.

Washington.- Un reciente informe reveló que casi seis millones de migrantes ingresaron a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden.

La información la dio a conocer por el Instituto de Política Migratoria (MPI), que detalló que un total 5.844.770 de migrantes entraron durante los cuatro años de la actual Administración federal.

Explicaron que la mencionada cifre se basa en los solicitantes de asilo que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos y fueron dejados en libertad condicional para presentar sus casos, incluidos los que realizaron el trámite por medio de la aplicación CBP One, representan el grupo más grande, un total de 4.695.300.

De la misma manera, destacaron que les siguen 531.600 inmigrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que llegaron al país gracias a un permiso, o “parole” especial.

En este sentido, destacaron que Estados Unidos recibió a 327.900 extranjeros que ingresaron por la frontera con Canadá y 214.800 ucranianos que llegaron al país gracias a un amparo humanitario.

Además, el organismo, señaló que otros 75.000 extranjeros llegaron a través de un programa que favorecía a personas que ayudaron al Gobierno de Estados Unidos en Afganistán.

