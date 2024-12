Reportan caída mundial de Instagram, Whatsapp y Facebook

California.- Millones de usuarios a nivel mundial reportaron este miércoles 11 de diciembre la caída de las redes sociales del conglomerado Meta, específicamente, Whatsapp, Instagram y Facebook.

Usuarios a través de la red social X indicaron que desde alrededor de la 1:00 de la tarde presentaron problemas para recibir y enviar mensajes, como para publicar contenido.

De la misma manera, el sitio DownDetector contabilizó que WhatsApp presenta fallos para el envío de mensajes en un 64%. Mientras, Facebook presenta 60% de inconvenientes para ingresar y 28% para cargar contenido. En cuanto a Instagram la falla global se ubica en 70%.

Ver más: Revelan el próximo proyecto que tiene Meta con la fibra óptica

Por su parte, la propia red social Instagram, emitió un comunicado través de su cuenta de X, en la que confirmó la caída. «Hola, sabemos que hay un problema técnico que afecta la capacidad de algunas personas para acceder a Instagram”.

Hi, we know there’s a technical issue impacting some people’s ability to access Instagram.

We’re working to get things back to normal as quickly as possible and are sorry for any inconvenience.#instagramdown

— Instagram (@instagram) December 11, 2024