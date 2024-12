Messi el mejor jugador de la temporada 2024 de la MLS

Miami.- El futbolista argentino Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de la temporada 2024 de la Major League Soccer (MLS) tras ser distinguido con el Most Valuable Player (MVP).

En la votación, Messi superó al delantero colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández , del Columbus Crew , y al mediapunta brasileño Evander , del Portland Timbers.

El reconocido jugador anotó 20 goles y sumó 16 asistencias en solo 20 partidos de temporada regular para el Inter Miami. A pesar de jugar menos de 1.500 minutos en la temporada.

