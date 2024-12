Sentenciado a ocho años de prisión federal por pornografía infantil

Charlotte, NC.- Condenaron a Jacob Elijah Kilgore, de 29 años de edad y residente de Boone, NC, a ocho años de prisión y a cadena perpetua en libertad supervisada por utilizar la red oscura para transportar pornografía infantil, anunció Dena J. King, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. Le ordenaron además registrarse como delincuente sexual al quedar libre.

Boone man is sentenced to 8 years in federal prison for using the dark web to transport child pornography.

