¿Su pequeño aún no está listo para el programa MECK Pre-K?

Charlotte, NC.- Padres ¿Su pequeño aún no está listo para el MECK Pre-K? ¡No se preocupen! Ustedes pueden ser los primeros en saber cuándo se abre la inscripción para el próximo año escolar.

Parents, is your little one not quite ready for MECK Pre-K? Don't worry! You can be the FIRST to know when registration opens for the upcoming school year. Just head over to our Future MECK Pre-K Student Page and sign up today!

👉 https://t.co/qwOI8DtenQ pic.twitter.com/PidBKFcP9Q

— MECKPreK (@MECKPreK) December 5, 2024