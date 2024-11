Charlotte, NC.- Charlotte FC luchó hasta el final y quedó eliminado de los playoffs de la Copa MLS. El Crown mostró lucha, energía y todo lo que necesitaba para conseguir la victoria. Pero los dioses del fútbol tenían otras ideas, ya que el Charlotte FC quedó eliminado de los Playoffs de la Copa MLS tras una tanda de penales en Orlando.

We gave it everything we had and are so proud of what we accomplished this season.

Thank you for all your support and passion. You are the best in the league.

We are coming for it all in 2025. #ForTheCrown pic.twitter.com/i1KSYNwbcm

— Charlotte FC (@CharlotteFC) November 10, 2024