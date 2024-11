Detienen a venezolano por abuso sexual a una adolescente

Colorado.- Un migrante venezolano fue detenido por las autoridades policiales en Colorado, por presuntamente abusar sexualmente de una adolescente.

A través de las redes sociales identificaron al detenido como Jesús Alberto Pereira Castillo, quien presuntamente violó a la joven de 14 años de edad, quien era hija de su jefe, en el sótano de la familia.

Sobre el hecho señalaron que se registró el 29 de agosto de 2024, en horas de la noche, tras recibir una llamada de emergencia que reportaban la agresión sexual en una residencia del sur del condado Jefferson.

JCSO Arrests Suspect for Sex Assault on a 14-year-old

Jefferson County, CO. – On November 19, 2024, the JCSO arrested Jesus Alberto Pereira Castillo – (DOB 040504) for the sexual assault of a 14-year-old girl.

On August 29, 2024, at about 11:00 p.m., deputies responded to a… pic.twitter.com/Yx3D2E6QMU

— Jeffco Sheriff (@jeffcosheriffco) November 20, 2024