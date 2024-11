Alertan que la banda delictiva el Tren de Aragua invadió Washington

Washington.- La Congresista María Elvira Salazar alertó que la peligrosa banda delictiva venezolana el Tren de Aragua, invadió Washington DC.

A través de sus redes sociales indicó que “he advertido sobre las operaciones de la pandilla a nivel nacional durante meses y trabajé con el senador Marco Rubio para designarlos como TCO”.

🚨Tren de Aragua, a Venezuelan criminal migrant gang, has invaded Washington D.C.!

I’ve warned about the gang’s nation-wide operations for months & worked w/@SenMarcoRubio to designate them a TCO.

We need to protect our families & get them out NOW!https://t.co/eq4wXGQeNN

— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) November 20, 2024