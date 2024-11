Matt Gaetz renunció al cargo de secretario de justicia

Washington.- El ex congresista de Florida Matt Gaetz renunció a la candidatura para ser secretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la administración del republicano Donald Trump.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales Gaetz señaló que “aunque el impulso era fuerte, está claro que mi confirmación estaba injustamente convirtiéndose en una distracción para el trabajo crítico de la Transición Trump/Vance”.

«No hay tiempo que perder con una pelea innecesariamente prolongada en Washington, por lo tanto, retiraré mi nombre de la consideración para servir como Fiscal General. El Departamento de Justicia de Trump debe estar en su lugar y listo desde el primer día», acotó el republicano.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback – and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…

— Matt Gaetz (@mattgaetz) November 21, 2024