Ucrania ataca a Rusia con misiles de alto alcance de EE.UU.

Kiev.- Ucrania bombardeó el martes 19 de noviembre la región fronteriza de Rusia con misiles de alto alcance ATACMS provenientes de Estados Unidos.

Medios de comunicación confirmaron los ataques del ejército ucraniano por primera vez durante la madrugada del martes.

Asimismo, horas más tarde, el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski, fue consultado sobre el ataque, en la que confirmó la noticia. «El ataque contra la región de Briansk se llevó a cabo con misiles ATACMS».

Today, I addressed the participants of an extraordinary session of the European Parliament marking the 1,000th day of Russia’s full-scale invasion of Ukraine.

