Modifican letra de la controversial canción de Karol G

Bogotá.- Tras las fuertes criticas que recibió la nueva canción «+57» de la colombiana Karol G conjuntamente con varios cantantes colombianos, han decidido realizar la modificación en su letra.

En este sentido, se conoció que el cambio se dio en la frase «Mamacita desde los fourteen (14)», el cual ahora es “Mamacita desde los eighteen (18)”.

Es de mencionar, que organismos colombianos y usuarios en las redes sociales denunciaron que la versión original refería a la sexualización de menores.

The lyrics of "+57" have been altered The line was changed to "a mamacita since she was eighteen"

Currently the change is only available in the video version on Spotify but it is expected to be altered later on the rest of the platforms.

pic.twitter.com/5a94yRBcxe

— Karol G Site (@KarolGSite) November 13, 2024