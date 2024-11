Acusan a ex entrenador de atletismo de agresión sexual

Charlotte, NC.- Detectives del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) arrestaron y acusaron a un ex entrenador de atletismo de la escuela secundaria en una investigación de la Unidad de Agresión Sexual (SAU) de la División de Víctimas Especiales.

Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD) have arrested and charged a former high school track coach in a Special Victims Division-Sexual Assault Unit (SAU) investigation.

