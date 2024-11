Un muerto y varios heridos dejó tiroteo en una universidad de Alabama

Alabama.- Una persona fallecida y al menos 16 personas heridas fue el saldo de un tiroteo registrado en la Universidad de Tuskegee, ubicada en Alabama.

Sobre el suceso se conoció que se registró cuando se estaban realizando las actividades de bienvenida de la universidad, cuando un sujeto empezó a disparar.

Las autoridades indicaron que durante el tiroteo se contabilizaron 12 personas con heridas de bala.

Ver más: Dos muertos y dos lesionados tras accidente en Metro Division

Asimismo, detallaron que funcionarios policiales al recibir el reporte de la emergencia acudieron inmediatamente al lugar, en donde realizaron un despliegue policial logrando la detención de un sospechoso horas después del ataque.

#RIGHTNOW I’m looking at the scene of a shooting that happened around 1:40 AM on the campus of Tuskegee University where at least one person has lost their life and “multiple” others injured.

This is in the parking lot near the West Commons Dorm. @wsfa12news pic.twitter.com/7MtfvzmJKc

— Simon Schuessler (@SimonSchuessler) November 10, 2024