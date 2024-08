Charlotte, NC.- Este lunes 26 de agosto es el regreso a clases y por esta razón Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD) realizó un llamado a la precaución de los conductores para mantenerse alerta en las zonas escolares.

Slow down and stay alert in school zones and around bus stops. Do your part to make sure the 2024 school year is a great and safe one! pic.twitter.com/WVyYTqtR6R

— CMPD News (@CMPD) August 25, 2024