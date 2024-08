Anuncian que bajarán los tipos de interés en EE.UU.

Washington.- El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, anunció que ha llegado el momento de iniciar una bajada de los tipos de interés.

Durante un evento Powell afirmó que “ha llegado el momento de hacer ajustes en la política monetaria”, sin embargo, no indicó cuánto bajarán el próximo mes de septiembre.

“La dirección que se debe seguir es clara, y el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos que se vayan obteniendo, de la evolución de las perspectivas y del equilibrio de riesgos”, explicó el funcionario.

Speech by Chair Powell on the economic outlook at an economic policy symposium sponsored by @KansasCityFed:

Watch live: https://t.co/xOEbfu9h6K pic.twitter.com/WxwdMOn7jJ

— Federal Reserve (@federalreserve) August 23, 2024