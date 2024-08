Condenan a pastor por fraude que oscila a $800.000

Charlotte, NC.- Un pastor fue condenado por un fraude que oscila a $800.000 cometido en Carolina del Norte y otros estados, confirmó el Departamento de Justicia de NC.

Baldwin’s Miracle Mansion was built on deception. Hiding behind Biblical themes & false promises, he orchestrated a widespread fraud that inflicted financial harm on his victims. My office will continue to expose fraud and hold criminals accountable in the justice system. https://t.co/pPnR9yAXdD

— U.S. Attorney Dena King (@USAttyKing) August 20, 2024