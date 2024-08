Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) identificaron y obtuvieron órdenes de arresto para un tercer sospechoso en relación con el asesinato de Aaron Thompson, ocurrido el 11 de agosto en Westover Division.

Case Update: Detectives with the CMPD’s Homicide Unit have identified and charged a third suspect in connection to this case. See full case update here: https://t.co/yhpASZvdfZ

— CMPD News (@CMPD) August 20, 2024