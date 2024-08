Ofrecen asistencia para evitar facturas de energía elevadas

Charlotte, NC.- Los residentes del Condado Mecklenburg que tienen problemas para pagar sus facturas de refrigeración del verano pueden obtener ayuda a través del Programa de Intervención en Crisis (CIP).

Get help with your cooling bills!

Requirements:

– At least one eligible U.S. citizen or legal resident;

– Responsible for the energy bills;

– Income at or below 150% of the federal poverty limit.

Apply now: https://t.co/EuZPv6ohEu pic.twitter.com/eZ93nTfh6F

— Mecklenburg County (@MeckCounty) August 19, 2024