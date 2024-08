Walz y Vance confirman su primer debate

Washington.- El candidato demócrata a la vicepresidencia Tim Walz y el republicano J.D Vance, se enfrentarán en su primer debate el próximo 1 de octubre.

La información la dieron a conocer ambos candidatos en sus redes sociales, por lo que será un encuentro que marcará el primer cara a cara entre los candidatos rumbo a las elecciones presidenciales.

Se conoció que la cadena CBS, será encargada de transmitir el encuentro.

El demócrata Walz confirmó su asistencia en su red social X que “nos vemos el 1 de octubre, J.D.”.

Mientras que Vance anunció que también había aceptado la invitación para el 1 de octubre y se mostró dispuesto a participar en un segundo debate.

En su red social X le respondió a Walz que “el pueblo estadounidense merece tantos debates como sea posible”.

The American people deserve as many debates as possible, which is why President Trump has challenged Kamala to three of them already. Not only do I accept the CBS debate on October 1st, I accept the CNN debate on September 18th as well. I look forward to seeing you at both! https://t.co/63FyI99dKU

— JD Vance (@JDVance) August 15, 2024