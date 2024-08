King & Country en vivo: Gira de Unsung Hero 2024

Charlotte, NC.- King & Country estará en Charlotte con su gira «Unsung Hero 2024» el domingo 20 de octubre a las 7:00 p.m. en el Spectrum Center.

King & Country es un dúo pop cristiano formado por los hermanos Joel y Luke Smallbone. Originarios de Australia, los hermanos se mudaron a Estados Unidos cuando eran niños y se establecieron en Nashville, Tennessee.

Después de lanzar música inicialmente como Joel & Luke, la banda se rebautizó como KING & COUNTRY en 2012 con el lanzamiento de su álbum debut, Crave .

Su siguiente álbum de 2014 Run Wild. Live Free. Love Strong. y el LP de 2018 Burn the Ships le valieron a la pareja un premio Grammy al Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea.

Otros álbumes en su discografía incluyen A Drummer Boy Christmas (2020) con temática navideña y What Are We Waiting For? (2022).

En 2024, los hermanos emprenderán la gira KING & COUNTRY LIVE: The UNSUNG HERO Tour para promocionar su película Unsung Hero .

Datos importantes sobre las entradas

Puede comprar entradas que incluyen asientos para sillas de ruedas y acompañantes: Ubicados en todos los niveles del estadio según la configuración del evento en particular. Los asistentes con problemas de visión o audición y acompañantes serán atendidos directamente a través de la boletería del estadio. Lee también: Aerosmith canceló su gira de conciertos “Peace out Tour” Número de teléfono para mas información sobre las entradas:704-688-8600 Horario de servicio: Día del evento: el horario de apertura de la taquilla variará según la hora del espectáculo y el evento. Llame al 704.688.9000 para obtener más información. Puede comprar las entradas en este link.

Puedes conocer más de King & Country en sus redes sociales:

Website // Instagram // YouTube // TikTok // Facebook // X // Spotify

