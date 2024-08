Aerosmith canceló su gira de conciertos “Peace out Tour”

Los Ángeles.- Los fanáticos de la legendaria banda de rock Aerosmith manifestaron su consternación tras la cancelación definitiva de la gira “Peace out Tour”.

A través de un comunicado publicado por sus redes sociales, la banda indicó que debieron suspender la gira debido a problemas vocales de su líder Steven Tyler.

Ver más: Aerosmith en Charlotte: Toda la info del concierto

“La banda tuvo que suspender la gira en la que estaban embarcados este año. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de esta gira”, señaló el escrito.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.

It has been… pic.twitter.com/og43Q8Lwbt

— Aerosmith (@Aerosmith) August 2, 2024