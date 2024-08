McLaughlin-Levrone volvió a romper su récord en los JJOO

Paris.- La estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone volvió a romper su récord, tras ganar en la final de los 400 metros vallas en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Asimismo, es de mencionar que la atleta estadounidense ganó medalla de oro en la mencionada competición.

Medios deportivos indican que McLaughlin-Levrone, que defendía el título olímpico obtenido en Tokio 2020, mejoró así la marca de 50.65 que ella misma había establecido el pasado 30 de junio en Eugene (Oregón).

In a league of her own.

The Athletics prodigy just broke her own world record for the 6th time. A new 400m hurdles World Record established on the purple track 💜#Paris2024 🎨 @muvergraphics pic.twitter.com/TJAM4b6oAR

— Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024