Luchador cubano hizo historia en los Juego Olímpicos

Paris.- La selección de Cuba volvió hacer historia con su luchador Mijaín López, quien se convirtió en el primer deportista en lograr una quinta medalla de oro consecutiva en la misma prueba en unos juegos olímpicos.

López se proclamó ganador en lucha grecorromana, categoría de 130 kilos, al vencer por 6-0 al chileno de origen cubano Yasmani Acosta, amigo suyo y compañero de entrenamientos en el pasado.

Medios deportivos indicaron que el cubano tuvo el apoyo del entregado público del Arena Campo de Marte, que le recibió con una ruidosa ovación

