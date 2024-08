EE.UU. amplia servicios de salud para los que no dominan el inglés

Washington.- La administración de Joe Biden anunció que ampliaron los servicios de salud para personas que no dominan el inglés.

La información la dio a conocer el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS), que explicó sobre un mayor acceso a los programas y servicios de salud y servicios humanos de 25 agencias para las personas con un dominio limitado del inglés. Entre ellos millones de latinos, que hablan español.

Asimismo, indicaron que la actualización del llamado plan de acceso lingüístico, tiene como objetivo que las agencias del HHS publiquen páginas web en otros idiomas, incluyendo el español como parte del plan.

Today, HHS announced that it's prioritizing communication in its services to the public by releasing Division-Specific Language Access Plans from across the department. Read more: https://t.co/5255jck18O pic.twitter.com/rvjYCkIwAi

— HHS.gov (@HHSGov) August 8, 2024