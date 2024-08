Voto hispano: GIGANTE dormido

Las elecciones en noviembre 2024, para elegir al presidente de los EE.UU., tiene un matiz más diferente en el futuro social, político y económico del pueblo estadounidense, porque existe un porcentaje muy considerable de votantes indecisos, que continúa siendo producto de una división existente a causa del manejo de su política interna en esta nación.

Las alternativas para elegir al inquilino de la Casa Blanca, está en sostener una continuidad presidencial de Biden o un regreso para un segundo round de Trump; pero los indecisos juegan también un papel importante que es lo que básicamente sigue teniendo gran porcentaje en votantes para noviembre 2024.

Sin embargo, no solo a los indecisos les toca ubicarse en este escalafón sino a otros grupos de mayoría, como el que tiene la minoría como mayoría en los grupos étnicos, los hispanos, que cuenta con una población de más de 65 millones viviendo en territorio estadounidense, siendo, según el Censo 2020, más del 70% del crecimiento de población general como el 2do.grupo demográfico del país después de los blancos no hispanos; es decir, que somos 1 de cada 5 habitantes en los Estados Unidos de la Unión Americana, lo que significa una importante preocupación social y política en la hispanidad, como para no dejar de preocuparnos seriamente de nuestro futuro que es el de la presente y nueva generación como grupo mayoritario de las minorías inmigrantes.

Población de Carolina del Norte

Con las cifras del Censo 2020, sabemos que la población general de Carolina del Norte es de 10,439.388, de los cuales 1,118,596 corresponden a hispanos y de éstos, están registrados a votar 303,943, Así mismo, el condado Mecklenburg a mayo 23, 2024 establece que los registrados como votantes hispanos en este condado son 48,935, pero únicamente votamos 3,142 a ejercer el derecho al voto temprano desde el 15 de febrero hasta marzo 2,2024. y en las primarias de marzo 3, 2024 hasta mayo 14, 2024, obtuvimos una irrisoria votación de hispanos/latinos de 70 votos en el condado Mecklenburg ; una actitud vergonzosa que merece ser reparada.

Con este rol de votantes hispanos, está precisamente el deber ineludible en salir a votar en las elecciones.No está únicamente enrolarnos y quedarnos registrados; está en salir a ejercer nuestros derechos, votando por lo que luchamos para adquirir la ciudadanía americana.No salir a votar significa perder todos los servicios sociales que los gobiernos locales, estatales y federal nos ofrecen, principalmente en educación, salud y economía. No salir a votar pierde el votante y su familia; es decir, que estamos permitiendo que otros decidan por nosotros como votantes hispanos.Eso es, lamentablemente:descuido?,irresponsabilidad?, o conformismo?.

Poder sin poder

La comunidad de habla hispana en los 50 Estados de la Union Americana, tiene un poder sin poder, su voto, porque de nada vale esa fuerza política que ostenta si no la ejerce para exigir su derecho. No se puede ignorar el valor y la fuerza gigante con las que se puede cambiar nuestra forma de vida saliendo a votar. No importa el partido político por el que debe votar. Lo que tiene valor es ejercer su derecho al libre ejercicio electoral para sentirse y ser ciudadano responsable con la vida de su familia como hispanos/latinos que no pueden votar en este país; porque ellos no no tienen voz ni voto, pero viven pagando sus impuestos y haciendo más grande esta nación.

Estos momentos políticos por el que atraviesa el país con las dos figuras presidenciables, es preocupante, no solamente porque el delicado tema sea la edad del uno, que tiene más sensibilidad humana y, el otro, con relativa distancia corta de edad, pero dudando del sistema judicial estadounidense y de los valores de la familia, hace que el electorado se encuentre entre la espada y la pared en las próximas elecciones de noviembre 2024 y que sin lugar a dudarlo, el tema del aborto, será determinante, como otra de las preocupaciones del electorado.

Ejerza su derecho al voto

La actualidad política en los Estados Unidos, permite que el votante hispano no pierda la oportunidad de salir a ejercer su derecho al voto.Podemos ubicarnos en cualquier tienda política de uno u otro partido, eso es democracia, pero lo que cuenta es salir a votar por cualquier preferencia que tengamos, pero no quedarse en casa y dejar de votar.Tenemos que pensar que nuestro voto decide el futuro de la primera institución de un Estado, la familia.Somos un votante gigante pero éste está dormido y hoy es la hora para despertarlo, solo así podemos exigir que nos cuenten y nos asignen nuestros beneficios sociales, que no representan regalías sino derechos constitucionales adquiridos.Despertemos al gigante hispano que sigue dormido, saliendo a votar para que nos cuenten. Solo así protegeremos a nuestras familias.No haya otra forma, únicamente saliendo a votar en cada elección.