Se espera que Harris anuncie su compañero de fórmula

Washington.- La candidata demócrata Kamala Harris, iniciará este martes 06 de agosto una gira por diversos estados con motivo a su campaña electoral. Sin embargo, se espera que en las próximas horas anuncie su compañero de fórmula.

Se conoció que la vicepresidenta de los Estados Unidos realizará estos viajes con su compañero de fórmula, el cual aún sigue incognito.

En este sentido, fuentes de la campaña, indicaron que Harris comenzará la gira oficial de cara a las elecciones de Estados Unidos en noviembre.

Trascendió que Harris y su candidato a vicepresidente iniciarán una gira en Filadelfia (Pensilvania) y continuará en Eau Claire (Wisconsin), Detroit (Michigan), Durham (Carolina del Norte), Sabana (Georgia), Phoenix (Arizona) y Las Vegas (Nevada).

Generations of Americans before us led the fight for freedom.

Now the baton is in our hands—each and every one of us.

Join our fight: https://t.co/hVwG4qRWx8

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 5, 2024