Detuvieron a un narcotraficante con gran cantidad de drogas

Charlotte, NC.- La Unidad de Antivicio y Narcóticos del Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD) arrestó a un presunto narcotraficante en Charlotte e incautó grandes cantidades de metanfetamina, cocaína, MDMA y hongos sospechosos.

Great job by CMPD’s Vice & Narcotics Unit, arresting a drug trafficker in Charlotte and seizing large quantities of suspected meth, cocaine, MDMA and shrooms. Detectives identified and recently arrested Timothy Jeter, 36, in a meticulously planned operation. Jeter is charged with… pic.twitter.com/rZU3UOBTSe

— CMPD News (@CMPD) August 1, 2024