Charlotte, NC.- Medicaid cubrirá el anticonceptivo oral Opill en las farmacias de Carolina del Norte, así lo confirmó el gobernador del estado Roy Cooper.

North Carolina is working to expand access to health care and that includes the freedom to make decisions about family planning. Today, Gov. Cooper announced NC Medicaid will cover oral contraceptive Opill at pharmacies across the state.

