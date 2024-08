Identifican a joven de 27 años asesinado en Westover Division

Charlotte NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg identificaron a joven de 27 años, víctima asesinado en la cuadra 800 de Shadow Elm Drive en la Westover Division.

