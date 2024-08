Diagnostican rabia a un gato salvaje en Mecklenburg

Charlotte, NC.- A un gato salvaje en el Condado Mecklenburg se le diagnosticó rabia por primera vez en años. Este es el décimo caso positivo de rabia en animales en el condado este año.

A feral cat in Mecklenburg County has been diagnosed with rabies for the first time in years. This is the 10th positive rabies cases in animals in the County this year.

Report animals that are acting sick or abnormally to @animalsclt at 311. Rabies facts: https://t.co/9XP9q9ciMt pic.twitter.com/5kwV5iCLyJ

— Mecklenburg County (@MeckCounty) July 31, 2024