Senado aprobó proyecto de ley que cuidará a los niños en Internet

Washington.- El Senado de Estados Unidos aprobó una ley que busca proteger a los niños contra el contenido peligroso en Internet.

Durante la sesión el proyecto de ley, fue aprobado con una votación de 91 a 3. La medida fue impulsada por padres de niños que se suicidaron tras sufrir acoso en internet o que han sido vulnerados de alguna otra forma por contenido en línea.

En este sentido, la nueva ley obligaría a las empresas a emprender acciones razonables para prevenir el daño en plataformas en línea usadas frecuentemente por menores, exigiéndoles que ejerzan el “deber de cuidado” y garanticen que, en general, establezcan por defecto la configuración más segura posible.

Sin embargo, la Cámara de Representantes no se ha pronunciado sobre el proyecto de ley, pero su presidente, Mike Johnson, dijo que está “comprometido a trabajar para lograr un consenso”. Quienes están a favor esperan que el poderoso voto del Senado impulse a la Cámara a pronunciarse antes del fin de la sesión del Congreso en enero.

Al respecto, el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, que redactó el proyecto de ley, puntualizó que el objetivo de la legislación es permitir que niños, adolescentes y padres “recuperen el control de sus vidas en línea”.

THREAD: This moving & historic day marks a major win for our children. Anyone who doubted whether we’d reach this milestone has never met our advocates—the parents who have lost children & the young people who refused to be treated like Big Tech piggy banks. 1/ https://t.co/tjq9Otfd09 pic.twitter.com/cAn8xKrj37

— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) July 30, 2024