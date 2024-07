Marvel destinará al menos 80 millones de dólares para sus dos sagas

Los Ángeles.- Los estudios de la factoría Marvel destinará al menos 80 millones de dólares para la nuevas entregas de dos de las sagas de superhéroes.

A través de medios de comunicación se conoció que los recursos estarán para los hermanos Anthony y James Russo, quienes dirijen dos nuevas entregas de la saga Avengers con el actor Robert Downey Jr. como protagonista.

Es de mencionar, que ya han dirigido las dos películas más exitosas para este estudio, entre las cuales están Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

