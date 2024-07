Dimite la directora del Servicio Secreto de EE.UU.

Washington.- La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Cheatle, dimitió este martes 23 de julio.

Este anuncio lo realiza tras que el Servicio Secreto fue objeto de un duro escrutinio por el atentado contra el republicado Donald Trump en Pensilvania.

Medios de comunicación indicaron que Cheatle enfrentó la condena bipartidista cuando compareció ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el lunes 22 de julio.

“I don't think you should resign. I think you should have been fired. Mam, you are a DEI horror story." pic.twitter.com/jeA5Fvei2e

Se conoció que la funcionaria se habría negado a responder preguntas de legisladores frustrados sobre el plan de seguridad para mitin electoral y cómo las fuerzas del orden respondieron al comportamiento sospechoso del tirador.

Tras la renuncia de Cheatle, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden agradeció «por sus décadas de servicio público».

Jill and I are grateful to Director Cheatle for her decades of public service.

We especially thank her for answering the call to lead the Secret Service during my Administration and are grateful for her service to our family.

— President Biden (@POTUS) July 23, 2024