Charlotte FC empata con Austin FC

Charlotte, NC.- Charlotte FC empató con Austin FC. El extremo del Charlotte FC, Iuri Tavares, ganó los honores del Equipo de la Jornada de la MLS por su actuación en el empate 2-2 del domingo 21 de julio por la noche ante el Austin FC.

Earned the penalty and scored on a perfectly placed finish 🎯

Iuri Tavares is your Man of The Match ⚔️ pic.twitter.com/ekCMuNJrbu

