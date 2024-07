Charlotte, NC.- Esto es lo que debe saber del Charlotte FC vs Columbus Crew. Los dos mayores resultados del fin de semana pasado fueron para Charlotte FC, con una victoria por 3-1 en FC Cincinnati y Columbus Crew, que ganó 5-1 en LAFC. Ahora, estos dos equipos se enfrentarán apenas cuatro días después en Columbus.

Back in the state of Ohio. It's like we never left.

🆚 : Columbus Crew

📍 : Lower dot com Field

🕦 : 7:30PM ET#ForTheCrown pic.twitter.com/fM3ZVy3uEm

— Charlotte FC (@CharlotteFC) July 17, 2024