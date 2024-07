Simone Biles preparada para los Juegos Olímpicos

Washington.- La gimnasta, Simone Biles, considerada como una de las mejores de todos los tiempos afirmó sentirse “segura, mental y físicamente» para participar en los Juegos Olímpicos 2024 en Paris.

A través de una entrevista, destacó que durante estos últimos tres años ha trabajo mucho para lograr sus objetivos, entre los cuales es volver a competir en los Juegos Olímpicos.

Es de recordar que durante las competiciones olímpicas realizadas en Tokio 2024, Simone Biles se tuvo que retirar tras problemas de salud mental, cuando se iba a disputar la final.

How does it feel to have the weight of the world on your shoulders? Simone Biles can tell you.

SIMONE BILES RISING: Part 1 is now playing. pic.twitter.com/Jn9utj5Sp6

— Netflix (@netflix) July 17, 2024