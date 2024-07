Dos migrantes cubanos detenidos por tráfico de personas

Texas.- Dos migrantes de nacionalidad cubana fueron detenidos en Texas por estar implicados en tráfico de personas.

El procedimiento lo realizaron los policías del Departamento de Seguridad de Texas (DPS) en la autopista US-277 en el condado de Kinney.

Al respecto, Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas – Región Sur en cuenta en la red social X, explicó que los detenidos fueron identificados como Diojany Carrillo Rodríguez y Dariel Ibáñez Hernández.

TX DPS Arrests Two Cuban Nationals from Florida for Smuggling

7/14: A @TxDPS Trooper stopped a Chevrolet Malibu on US-277 in Kinney County.

Troopers discovered that the driver, Diojany Carrillo Rodriguez from Florida, and the passenger, Dariel Ibanez Hernandez, a Cuban… pic.twitter.com/P6vhgFdYO9

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) July 18, 2024