Biden reanudará sus actividades la próxima semana

Delaware.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la próxima semana reanudará sus actividades para su campaña política.

La información la dio a conocer a través de un comunicado enviado desde su vivienda en Delaware, en donde pasa su reposo por Covid-19.

«Estoy deseando volver a la campaña electoral la semana que viene», afirmó en el escrito.

Ver más: Biden da positivo al Covid-19 y se aislará en Delaware

De la misma manera, destacó sobre que el «desafío es grande y la elección es clara. Juntos, ganaremos»,

Sin embargo, en el escrito no habla sobre su retiro de la campaña electoral, el cual ha sido tendencia estos últimos días

Es de mencionar que, en el escrito, el demócrata criticó a Trump, diciendo que su discurso de 90 minutos «se centró en sus propios agravios» y no puso sobre la mesa ningún plan para «unir» al país ni para «mejorar la vida de los trabajadores».

Donald Trump’s plan for a second term is here. Read it for yourself.https://t.co/GFccEpzfUs pic.twitter.com/xD18eyJZhQ

— Joe Biden (@JoeBiden) July 19, 2024