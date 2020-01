Charlotte-Estados Unidos.-La policía está investigando después de un accidente en Statesville Road, en el norte de Charlotte, que envió a una persona al hospital con heridas graves.

El accidente ocurrió justo antes de las 6 a.m., cerca de la intersección de Statesville Road y Twin Lakes Parkway, cerca de la Interestatal 77.

La policía dijo que una persona fue llevada al hospital con heridas críticas.

Todos los carriles en Statesville Road estaban cerrados en Twin Lakes Parkway mientras los oficiales investigaban la escena del accidente.

Las autoridades no han dicho qué llevó a la colisión.

No se ha publicado ninguna otra información.

ALERT: Avoid Statesville Rd. between Metromont Pkwy at Twin Lakes Pkwy south of I-485. An injury crash is expected to cause delays this morning #cltraffic #clttraffic #clt https://t.co/giXjGJbCKq

— Traffic Team 9 (@TrafficTeam9) January 20, 2020