Utah – Estados Unidos.- Rudy Gobert, jugador de Utah Jazz, se disculpó por bromear sobre el coronavirus Covid-19 dos días antes de que se confirmara que estaba contagiado, una condición que obligó a la NBA a suspender la liga.

«Lo primero y más importante es que me gustaría disculparme públicamente con las personas que podría haber puesto en peligro. En ese momento, no tenía idea de que estaba infectado», dijo la estrella francesa.

Gobert se refería a una conferencia de prensa en la que tocó con las manos los micrófonos de los periodistas como una manera de bromear ante los temores de contagio.

«Fui descuidado y no tengo excusa. Espero que mi historia sirva como advertencia y haga que todos se tomen esto en serio. Haré todo lo que pueda para apoyar el uso de mi experiencia como forma de educar a otros y prevenir la propagación de este virus», escribió en un post en Instagram.

Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.

Now, he has Coronavirus and the entire NBA season is suspendedpic.twitter.com/A22U5AgmBi

— Sports ReUp (@SportsReUp) March 12, 2020