Rate this post

Charlotte – Estados Unidos.- En una entrevista realizada por Progreso Hispano News a la Doctora Meg Sullivan, directora del Departamento de Salud del condado de Mecklemburg, la autoridad confirmó que en Carolina del Norte no se ha confirmado ningún caso de Coronavirus, COVID-19 y resaltó que en el Estado el riesgo de infección sigue siendo bajo.

“Es muy importante reportar que ahorita no hay ningun caso positivo de este coronavirus en Carolina del Norte y en nuestro condado estamos trabajando muy de cerca con las autoridades de salud estatales y con los organismos de control de enfermedades para monitorear todo lo que esta pasando, prevenir y estar preparados para responder si se necesita. El riesgo todavía es bajo en nuestra comunidad”, expresó.

Sullivan reiteró el compromiso y la transparencia que mantienen las autoridades de salud de N.C ante el virus que se ha originado en Wuhan, China, y que hasta el momento ha dejado más de mil 300 fallecidos y 60 mil casos confirmados en el país asiático y en otros 30 países del mundo.

“Si llega a haber un caso confirmado en Carolina del Norte vamos a reportarlo, si algo cambia y el riesgo cambia, vamos a reportarlo. Nosotros estamos trabajando muy duro para que yo pueda sentarme aquí y decir que el riesgo de la comunidad es muy bajo y estamos haciendo todo lo q podamos hacer para mantener ese riesgo bajo”, puntualizo.

Con relación a la respuesta que Carolina del Norte y específicamente el condado de Mecklenburg pueda dar al Coronavirus, la doctora manifestó que se encuentran preparados para responder en caso de que se presente la infección.

La directora del Departamento de Salud del condado de Mecklemburg, aprovecho la entrevista para recordar que actualmente en EE.UU. se vive una temporada de gripe y otras infecciones respiratorias comunas, por lo que deben vacunarse contra la influenza. Los síntomas del Coronavirus y de las gripes son similares, fiebre, tos y dificultad para respirar, las personas no deben confundir el virus y deben tener presentes las formas de contagio que existen en ambas situaciones.

“Si alguien aquí desarrolla síntomas de fiebre y dificultad de respiración debe acudir a su médico, especialmente porque sabemos que esos síntomas son muy comunes en esta temporada. Si desarrolla síntomas pero no ha viajado recientemente a China o no ha tenido contacto con alguien que halla viajado no debe preocuparse y pensar inmediatamente que tiene coronavirus, no debe alertarse”, exhortó.

Recordó que actualmente no existe ningún medicamento aprobado para tratar el coronavirus, al tiempo que recordó la importancia de mantener las medidas preventivas generales: lavar las manos con mucha frecuencia, utilizar pañuelos al toser o estornudar, no llevarse las manos a la boca y la nariz y no viajar a china al menos que sea una emergencia.

Los estadounidenses que fueron trasladados de Wuhan a EE.UU en vuelos militares llegaron a aeropuertos específicos y ninguno se encuentra en Carolina del Norte.

El Departamento de Salud del condado de Mecklemburg ha puesto a disposición de la población la línea directa 704. 336.65.00 para atender sus preguntas cobre el coronavirus.