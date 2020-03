Charlotte-N.C.- Tres personas fueron encontradas muertas dentro de una casa de Huntersville el viernes por la mañana después de un tiroteo.

El incidente se desarrolló antes de las 6 a.m.en una casa cerca de Es Draper Drive, cerca de S. Church Street y Mt. Camino de Holly-Huntersville. La policía dice que respondió al área por un asalto con una llamada de arma mortal. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a tres personas muertas dentro de la casa.

Los agentes de SWAT respondieron y se les dijo a los residentes que «se refugiaran en el lugar» por un tiempo. Justo antes de las 8 a.m., la policía de Huntersville tuiteó que ya no había una amenaza activa para la comunidad.

«Todos están a salvo, la situación está contenida», dijo la policía.

Los vecinos cerca de la casa dicen que les dijeron que evacuaran sus hogares.

La policía dice que no se han realizado arrestos en este momento. La relación entre las tres víctimas no fue revelada.

If you are in a residence in the 12000 block of Es Draper Dr please shelter in place. Please avoid the area for on-going police activity.

We will be conducting a media briefing soon. The media staging area will be on Dr Seay Dr. @wsoctv @wcnc @wccb @FOX46News @WBTV_News

— Huntersville Police (@HPDNC) March 13, 2020