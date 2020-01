SHARE ON:

Los Ángeles – Estados Unidos.- La alfombra roja de la 62 edición de los premios Grammy ha ndado mucho de que hablar, looks muy acertados y otros no tanto, protagonizaron la noche en la que los vestidos de gala no fueron los únicos elegidos, también varios artistas se atrevieron a enviar mensajes sobre Donald Trump con su propio vestuario.

Con relación al estilismo, varias fueron las opciones presentadas. El Staples Center de la ciudad de Los Ángeles se convirtió en toda una pasarela de moda.

En la siguiente galería usted podrá observar a quienes fueron seleccionados como mejores y peores vestidos de la noche:

Ariana Grande apareció como una princesa en la alfombra roja con una prenda de Giambattista Valli.

Jameela Jamil lució un vestido azul medianoche de Georges Chakra Couture.

La estrella de la televisión Erin Lim acudió con un vestido blanco minimalista de Kim Kassas Couture.

La cantante Jazzmeia Horn rinde homenaje a sus ancestros con un vestido de estampado étnico y un turbante en la cabeza.

Lizzo estuvó vestido de Atelier Versace y aportó toda la luz a la noche.

Billy Porter se lució su traje de Scott Studenberg de Baja East y el sombrero, de Sarah Sokol Millinery articulado por Smooth Technologies.

La cantante Maggie Rogers fue una de las grandes favoritas en la alfombra roja con un vestido de Chanel negro con motivos de estrellas doradas.

La cantante canadiense Jessie Reyez llevó un vestido rojo de encaje palabra de honor con un bustier.

Danielle Jonas lució un vestido de J’Aton Couture.

Peores vestidos de la noche